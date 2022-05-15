2歲童染疫高燒急救亡 羅一鈞還原就醫過程

基隆2歲童13日高燒42.4度，詢問4家醫院收治未果後死亡。中央流行疫情指揮中心表示，該男童為新冠感染合併腦炎多重器官衰竭，但醫院的急診都有處理小孩病症，包含抽搐、發燒等，並沒有因為等待沒有治療或是延誤治療的狀況。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，此案經指揮中心與醫院、衛生局進行初步了解，這名小孩有接觸過一名非家人的確診照顧者，5月12日下午家屬帶到部立基隆醫院急診，當時有快篩陽，咳嗽、流鼻水等症狀。體溫36.5度，血氧正常，PCR後開立處方藥物，隔天即確認陽性通知家人。

5月13日小孩開始出現發燒、抽搐活動力不佳，晚間由家人通知119救護車，通知基隆醫院急診，儉傷時為7點43分，最高量到42.4度，有呼吸快、脈搏過速，也安排小兒感染專科醫師會診，懷疑有病毒性腦炎要安排轉院，聯繫基隆衛生局可收治兒童重症的醫院，當中詢問了基隆長庚、三總、台大、馬偕都沒有病床，最後轉去北榮。

羅一鈞說，晚上11點56分安排救護車護理師轉到北榮，中間都有給點滴、抗癲癬的藥物給小孩，凌晨2點轉出到達北榮，進行後續處置和救治，不幸後續於早上8點多過世。

針對這起死亡兒童，羅一鈞說，將會再跟衛生局討論，死亡原因，但兒科重症網絡還是正常運作中，尤其台北區有六張兒童專責ICU病床，當時確實在這名小孩轉院成功的醫院中，會檢討未來轉院是否還有可以加速的地方。

至於兒童專責病房數究竟有無不足？羅一鈞說，醫事司每天都有掌握，兒童專責病房全國共221張，目前北部各大醫院都還有兩位數可供使用，此外若兒童專責病房數量不足，也有混合型專責病床能用，目前全國共3089張；至於兒童專責ICU北部共有6張空床，混合型專責ICU全國也有369床，沒有不足。