前銀行理專周勵宏，為彌補投資金融商品虧損，挪用6名VIP客戶存款共2.83億多元，且住豪宅、買名車到酒店尋歡，被稱為「最貪理專」，一審遭重判10年6月，案經上訴，周男律師聲稱因疫情嚴峻，看守所已有確診病例，擔心影響周健康，向台灣高等法院請求以重金交保或赴警局報到取代羈押，但合議庭認為，周涉犯重罪，迄今否認犯行，有必要繼續羈押，而且疫情嚴峻，世界各國已朝向與病毒共存，在監所外亦有染疫風險，裁定駁回。

檢方指控，42歲周男自2009年1月起，向客戶推銷金融商品、協助投資，以方便作業為由要求客戶在空白出款單用印或簽名，實際上卻以「螞蟻搬象」方式，偷偷把錢輾轉匯進自己戶頭，直到有客戶反映帳戶約1000萬元不翼而飛，銀行報案，全案才曝光。

起訴指出，周因投資期貨失利，挪用客戶存款，除填補個人財務黑洞，還大方支付女友的生活開銷、到酒店尋歡一擲千金，出入以保時捷等名貴跑車代步。檢方認定，周男總共A走6名客戶2.83億餘元，台北地院一審去年判刑10年半。

周男律師聲稱，他在國內有固定住居所，無外國籍及國外資產，親人均在國內，他曾與他人聯繫移民、換護照，是擔心案發後，日後在國內難找工作，而與朋友討論案件結束後規畫，沒有資力移民逃亡，加上看守所疫情爆發，已有確診病例，身體健康面臨隱憂，請求合議庭以向派出所報到，或高額保證金，代替羈押處分。

合議庭認為，周案發後確有向人聯繫、諮詢如何投資移民、取得護照等事宜，另與親友討論如何脫產以保留犯罪所得，或要求他人拒絕提供資料以拖延案件調查，甚而表達絕對不會償還款項想法，顯見企圖逃亡、保留犯罪所得之主觀意念極為強烈。由於周涉犯重罪，至今否認犯罪，全案尚未審結，有繼續羈押必要。

合議庭認為，我國新冠疫情逐漸升高，每日本土確診病例已達數萬，無論在監所內外或有無施打疫苗均有染疫風險，以及疫情較早爆發的歐美國家中，己不乏有達群體免疫，朝向與病毒共存事例者，且監所對確診輕症者能進行診治及隔離，中重症者亦可戒護就醫，周男聲請具保停押沒有理由，裁定駁回。