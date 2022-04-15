男星鼓鼓（呂思緯）14日在臉書透露，身邊有舞者確診，被匡列後PCR檢測結果陰轉陽，確診新冠肺炎，在隔離兩個星期左右已是陰性，目前健康返家；豈料，今（15）日爆出台中某科技公司9日舉辦500人餐會，有多起確診病例，而出席名單上居然有鼓鼓，稍早鼓鼓也透過臉書發聲闢謠。

台中某科技公司9日在烏日區臻愛會館舉辦區塊鍊投資理財說明會，據傳當天有邀請多名藝人到場演出，出席名單中竟有昨日才透露確診康復的男星鼓鼓，引起熱烈討論；從鼓鼓昨日臉書發文得知，他接受兩個星期多的隔離，照理應該不能出席公開活動。

在被傳出有參加500人餐會後，鼓鼓稍早透過臉書回應，清楚列出時間線駁斥，「鼓鼓於4/6 PCR轉陽，4/7進入檢疫所隔離，4/13第二次採陰，已恢復健康， 4/14回到家繼續7天的自主管理」。9日鼓鼓還在檢疫所隔離，因此並無出席虛擬貨幣招商活動」；更強調照顧的醫護人員都可以作證，勸大家「切勿以訛傳訛」。

而鼓鼓臉書上也向粉絲分享好消息，4月30日簽票會和5月7日演唱會都會如期舉行，更不忘要大家戴好口罩、勤洗手，吃健康，提升自我免疫力。