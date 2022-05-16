苗栗縣府公布確診分布圖。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣今天16日新增新冠肺炎本土確診1014人，衛生局指出，長照機構是高風險區，因此只要機構住民快篩陽性，比照確診不用再PCR直接投藥。

衛生局表示，今天確診中男性有492位、女性522位，年齡分布1歲以下至94歲，確診人數增加且多數為輕症，配合中央以保全醫療量能來照顧中重症患者，以及及與病毒共存的逐漸鬆綁政策，採以居家照護人數直線上升，為此整合縣內醫療機構、縣府團隊、鄉鎮公所各項應變措施，共同提供醫護關懷、視訊診療、垃圾清運、心理諮詢關懷、弱勢家戶協助等等。

苗栗縣心理衛生中心，也成立通訊諮商或通訊諮詢專線558220、安心專線1925，提供居家隔離者居家照護者心理諮詢、關懷、評估與轉介服務，若有身心科就醫需求亦可協助連結本縣精神專科醫療院所進行診療。

衛生局指出，疫情延燒長照機構是高風險區域，Omicron會產生許多無症狀個案，加上住民可能無法描述自己的不適，導致疫情快速傳播，除了加強機構住民、照顧者疫苗施打外，根據現行規定經醫師評估可直接機構住民用藥，若長照機構發生群聚感染，將先進行機構內的感控，確診及非確診個案做適當區隔，並就地安置區隔開來，染疫長輩先投藥，接觸者快篩陽性時，不用PCR，可直接使用口服藥。

縣長徐耀昌表示，為讓民眾更了解最新疫情資訊，衛生局除製作居家照護關懷手冊外，另製作「苗栗縣防疫懶人包」，內容包含快篩陽性、確診等衛教，還有通訊診療、主責關懷醫療院所、居家送藥等資訊，民眾可至衛生局網站、疫情專區查詢，掌握最新措施。