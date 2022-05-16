伊正與張瓊姿對戲最頻繁。（三立提供）

三立8點檔《一家團圓》4月才爆發主演群接連確診風暴，近來女主角李燕等人陸續康復歸隊，但5月又接連爆出飾演勢利眼壞婆婆的林珮君、大反派江宏恩確診，今（16日）則是江宏恩劇中生父、同樣飾演反派的伊正「快篩陽性」！伊正受訪時表示，他一早7點出外景前快篩驗出「兩條線」，趕緊向劇組報告、緊急撤班。他第一時間趕緊開車返家回到自己房間一人一室隔離，接著打電話告知太太請她趕快快篩，目前已預約明天車來速PCR。

伊正接到記者關心時，不改幽默苦笑回：「呵呵，我兩條線，現在腦袋3條線。」他說，目前身體一切很正常，只有這兩天經紀人覺得他聲音好像啞啞的，他原本以為是連續兩天在下雨天拍了激烈打鬥戲所致，但他每天都會快篩兩次，進劇組一次，回家前自己再做一次快篩，以保護老婆與6歲及4歲半的兩個女兒，昨天快篩都還是陰性。

他苦笑說：「我連體溫都正常，今天早上進三立量的體溫是36.2度，一發現快篩陽可能確診，又量一次，只有35.9度，體溫甚至下降！這應該是嚇到打冷顫吧。第一時間就向劇組報告，也在我們演員群組跟大家說『換我了，我要去休個假』，順便提醒這幾天跟我對過戲的演員要趕緊快篩、注意身體狀況，」

伊正說，近期在劇組對戲較多的是張瓊姿、黃瑄等演員，「前兩天我生龍活虎拍完雨中打鬥戲後，除了有一點肌肉酸痛，沒有任何異狀，反而她們兩個覺得有點咳嗽、拉肚子，我還安慰她們，而且她們快篩都是陰性，我昨天快篩也還是陰性，哪知道12小時後變成兩條線」。

他說自己目前沒有咳嗽、一切正常，「 硬要講，喉嚨好像乾乾、聲音啞啞。之前確診的演員有討論共同徵兆是有痰，我也沒有。有人說會嗅覺喪失，我拿紅酒、大蒜測試，也都聞得出來」。

他表示，因為自己的工作必須脫口罩拍戲，每天到不同地方接觸很多人，所以他在家早就都一人一室，公共區域都戴著口罩，只有無可避免會一起吃飯。家門口都放了消毒水、包包裡也是瓶瓶罐罐的酒精、次氯酸水，老婆、兩個女兒已經關在家1個月，他4月初就停止讓小孩上學，連才藝課都是視訊上課，老婆在補習班教書也是視訊，幾乎沒出門，頂多是關好幾天後，他會在半夜開車載她們出去遊一下車河、透透氣。這麼小心了，還是快篩陽、自認算是確診，還是讓他覺得有點突然，看到兩條線時忍不住出現「蛤？」的驚訝反應。

伊正說，他不想去醫院排幾小時做PCR，選擇最安全的車來速，但因為點不多，只能約到明天，目前就是先在家自我隔離、關在房間，也不敢盲目亂吃藥，覺得應該透過PCR認定確診再來進行藥物治療。幸好老婆目前快篩是陰性，至於沒打過疫苗的兩個女兒，除非有症狀否則先不強制幫她們快篩，他還在等之前為小孩預購的唾液型快篩試劑到貨。