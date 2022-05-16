高金素梅踢爆快篩技轉廠商涉賣假貨 陳時中回應了

立委高金素梅踢爆，政府2年前編列2314萬預算研發快篩試劑，結果現在不但一劑快篩都沒看到，其中一家獲得製造許可的廠商，竟曾涉及販售偽製快篩爭議，負責人遭依詐欺等罪嫌起訴。中央流行疫情指揮官陳時中今天解釋，該廠涉入代工爭議是在申請技轉之後的事，不清楚該廠是否有來申請緊急使用授權（EUA）。

高金素梅根據昨天指揮中心發出的新聞稿，發現獲得防疫專案核准製造第1106610168號的廠商，即為「群鼎科技」，而該廠去年才被查獲販售偽製快篩，該公司的負責人共三人還被依詐欺等罪嫌起訴。

陳時中解釋，此項快篩試劑技術轉移授權，是在109年所進行的非專屬授權技術轉移，也就是將一項技術轉移給廠商生產，並未限定要由哪一家廠商來做，而一般在做技術轉移時，都會看廠商的資金夠不夠，其次才是看技術能力。因為完成授權後還要根據廠商做出的產品提出疑問，只要是能力不足的廠商都不會接受。

陳時中強調，也就是因為技術轉移是根據技術與資金來做考慮，加上該公司過去具有實績，因此才會列入技術轉移的考慮之列。

至於「群鼎科技」最後有無前來申請EUA？陳時中說自己不清楚，但若是有違法、違規的廠商前來申請EUA，除一方面要看法律上的問題之外，另一方面也要看產品是不是能夠使用，畢竟各有各的法律管理，因此不會說用行政程序來決定該公司的產品能不能通過，還是要根據專業與相關的法律來決定。