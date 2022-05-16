對於王必勝的發文，新北市長侯友宜今天也再一次呼籲中央，要聽見人民的痛苦。（新北市政府提供）

新北市長侯友宜今（16）日在出席活動時，兩度被問到有關衛福部醫福會執行長王必勝在臉書上的發文，他作出回應並在強調，新北市站在疫情的浪頭上，看到第一線人民所反應的狀況，新北市也一直不斷在向中央反映，他希望中央要聽進去人民的痛苦，以及現行做法要如何快速轉變、調整，然後讓民眾能夠安全、安心的度過這樣一個疫情。

侯友宜話鋒一轉，再一次抨擊中央不願放寬快篩陽視同確診的適用範圍，他說很多人民反應的現況就是快篩沒那麼方便購買，做PCR又大排長龍，更何況PCR所做出來跟快篩的吻合率已經達到97％，而整個法傳系統至今依然卡卡的，所以依現行的政策，時間點就會拖延2到3天，無法讓醫生及早診斷、治療甚至給藥，如此民眾的忐忑與痛苦就會延長。

侯友宜說已經向中央喊話了了半個多月的快篩陽等同確診，尤其陽性總預測值達到97％，但中央卻以偽陽性作為理由遲遲不肯擴大範圍，他認為這樣的做法有人權問題，他也反問中央，目前適用的3類人以及65歲以上快篩陽就給藥，難道就不會有問題嗎？

另外對於新北市一直強調的居隔轉型，講了3個多禮拜，中央昨天才鬆口放寬到打完第3劑，但侯友宜認為這樣的放寬，對於行政衛生體系而言，在執行上是有困難的，他說7天的自我防疫，從被動式的管理轉為主動是的自我健康管理，這才是人民的聲音，也是人民需要的，更是站在第一線所看到的，中央應該要相信國人對健康素質的要求，一定可以做到。

侯友宜強調，政策才是最重要的關鍵，就像篩檢站的部分，中央希望新北能夠再增加，於是新北又新增2處，但即使新北能提供76萬人次的篩檢量，但還是有一定的極限，再加上醫事人員、醫療量能就是這麼多，把政策做快速的調整，目標擺在中重症高風險的族群上面，守住中重症守住降低死亡率，才是現在該做的，問題只在於中央願不願意去做而已。