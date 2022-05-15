快篩陽確診率破97％ 侯友宜籲中央別再堅持PCR

新北市長侯友宜今（15）日表示，新北市跟18家急救責任醫院同心齊力，願意犧牲奉獻站在一起，他對這些醫院「永遠心存感激，感恩」。另外，他希望中央體察人民痛苦，光一個法傳系統，講了很久，現在還是卡卡的，人民的健康一刻都不能等，要趕快拚、趕快做。

新北市政府全體總動員，其中最重要是消防局，負責分流輕重症，特別成立「防疫派遣中心」，也立即啟動受續收治醫療，電話從1千通，現在達到5000通電話，救護車收治工作從5百件升到700件。現已動用100輛救護車，未來再增加20輛救護車，還有70輛災情勘查車，且後續收治都能在10幾分鐘完成，一定有信心做好應盡的責任。

至於增加兩個篩檢站，侯友宜指出，周一會開始運作，他強調，新北市已有36處篩檢站，可以做到70萬人次，真正問題解決，是要看比例，如果快篩陽已經97％確診，是要減輕工作負擔，守護中重症，不是增加篩檢量能，這才是對的方向。新北市會配合增加篩檢站，問題是要改變作法。

至於有新北市叫不動教學醫院？侯友宜說，新北市跟18家急救責任醫院同心齊力，到現在仍然守住，沒有所謂叫不動，都願意犧牲奉獻站在一起，也感謝18家醫院積極主動全力以赴，有很多地方做得更細膩到位，對這些醫院「永遠心存感激，感恩」，如果沒有他們，新北市防疫就無法做好。

另外，侯友宜強調，每件事情都要做好萬全準備，政策要快速調整，就像快篩早就要準備，要買得到又便宜，這是很簡單的事情。身為第一線執行，看到位問題就馬上反應，希望中央體察人民痛苦，光一個法傳系統，講了很久，現在還是卡卡的，中央要做好準備。這是人民的痛苦，人民的健康一刻都不能等，要趕快拚、趕快做。