日前民眾瘋搶快篩試劑，行政院長蘇貞昌今指排隊人潮逐漸減少，相關供需已穩定。新北市長侯友宜表示，這兩天總統說過話後，快篩排隊減少舒緩中，但民眾更期待中央讓大家在任何地方買到便宜方便購買的快篩試劑。

侯友宜說，快篩試劑是這次面對大量確診個案，一種預防自我健康監測醫療物品，民眾需求還是很高，他今天去汐止也有里長反映，需要更多快篩試劑，呼籲中央給民眾可用便宜價格快速買到，讓民眾可以自我監測。