蘇貞昌稱快篩排隊人潮減少 侯友宜：快篩取得愈便利愈好 16:032022/05/14 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇貞昌稱快篩排隊人潮減少 侯友宜：快篩取得愈便利、便宜愈好。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日前民眾瘋搶快篩試劑，行政院長蘇貞昌今指排隊人潮逐漸減少，相關供需已穩定。新北市長侯友宜表示，這兩天總統說過話後，快篩排隊減少舒緩中，但民眾更期待中央讓大家在任何地方買到便宜方便購買的快篩試劑。 侯友宜說，快篩試劑是這次面對大量確診個案，一種預防自我健康監測醫療物品，民眾需求還是很高，他今天去汐止也有里長反映，需要更多快篩試劑，呼籲中央給民眾可用便宜價格快速買到，讓民眾可以自我監測。 籲中央放寬快篩陽視同確診 侯友宜：把握黃金治療期 小黃運將怒：陳時中像皇帝 苛扣人民 #快篩試劑 #快篩 #減少 #排隊人潮 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 以疫謀財 藍委爆快篩劑EUA廠商內定 04:102022/05/14 政治要聞 質疑快篩採購預算遭嗆不實消息 高金素梅秀鐵證轟：陳時中打臉自己 07:252022/05/14 政治 不甩柯侯「快篩陽即確診」 陳時中：發病3天內投藥 10:332022/05/14 生活 疫情升溫保護自己 鄭文燦籲：疫苗打好打滿 快篩陽性再PCR 12:132022/05/14 生活 侯嗆快篩不會挑人 柯酸我也有念書的 04:102022/05/14 生活新聞 快篩陽即確診「判定管道＋1」 終極版8QA一次看 07:502022/05/14 生活 總統指示防疫三大原則 04:102022/05/14 財經要聞 他們在慈惠堂前冒雨排隊挨酸「快篩乞丐」 她怒轟：綠營側翼就是噁心 15:482022/05/14 政治 融資浮額清洗 法人撿便宜 04:102022/05/14 證券．權證 快篩試劑難求議員響應愛接力 提供急需民眾救急 11:412022/05/14 生活 總統指示 北北基桃增設篩檢站 開領藥證明 04:102022/05/14 政治要聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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