「防疫形同作戰！」國內新冠疫情成爆發式的延燒，坊間快篩試劑一劑難求！潭雅神市議員徐瑄灃響應全台待用快篩的「愛心互助」活動，以及羅廷瑋市議員串聯發起快篩互助；徐瑄灃今天特準備15支快篩提供給急需的民眾救急，與各地的民代夥伴一起響應，有借有還、讓愛循環。

徐瑄灃表示，她個人力量微薄，快篩數量有限，希望集結眾人之力，以「互助互信」的價值，提供手邊閒置的快篩試劑，讓有需要的民眾借用，希望在解隔離後，返還一支快篩，讓愛傳遞接力下去。

徐瑄灃說，因為適逢選前敏感期間，無法免費捐贈，大家都是愛心捐獻，積少成多數量有限，目前加入聯合愛心互助活動的有花蓮縣議員魏嘉彥(花蓮市)、南投縣議員洪浩原 (南投市、名間鄉)、南投縣議員游顥(竹山鎮鹿谷鄉)、彰化縣議員曹嘉豪(員林、大村、永靖)、屏東縣議員黃明賢(屏東市)臺北市議員參選人詹為元(松山、信義)。

徐瑄灃強調，服務範圍潭子、大雅、神岡，經網路填表留下聯絡資訊，以及說明原因，確認資訊無誤後，將會依據存量及緊急程度，分別寄送或是等待親友代領，民眾拿到或買到快篩請盡快返還一劑，讓愛心傳遞給下一個人；意願串聯加入或捐贈快篩，請洽徐瑄灃辦公室 04-25361999。