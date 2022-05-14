新冠本土疫情延燒，對補習班業營運造成重大衝擊，民眾黨立委邱臣遠昨偕同業者召開協調會，討論相關防疫及紓困具體措施。教育部官員指出，因無統一停課，是否辦理紓困需和政院討論。

邱臣遠指出，學校一旦實施停課，學生就不能到補習班上課，造成補習班業者必須同時面對退費損失、負擔教職員薪水與場地租金的三重壓力，業者幾乎撐不下去；同時也讓小孩無處可以安親，徒增家長困擾。

補教協會理事長賴義方指出，目前補習班每三天就會快篩一次，使得成本大增，然而更難的是買不到試劑，希望教育部能提供公費快篩；同時現在業者面對堆積如山的退費申請，營運十分艱辛。非常期待教育部能規劃新一輪補教紓困，協助業者度過難關。

陳薇副理事長指出，現在國三學生都已轉線上上課，但許多教師的遠距教學品質低落，影響學生受教權，請教育部要有遠距指引，落實防疫並保障學生權益。

對於業者的陳情，教育部顏寶月副司長表示，由於今年並無統一停課，因此是否辦理紓困還需要和行政院討論。快篩部分，已發函各地方政府，補習班若有人員遭匡列為密切接觸者，得派專人至地方政府指定窗口領取快篩試劑；依規定須停課之學生，補習班比照辦理。防疫管理指引已多次修改，疫調隱私上會要求各單位注意。

國教暑專員朱姝瑾則表示，今年因醫療量能不足，才由老師做疫調，但5月8日後已不匡學校密切接觸者，只匡住宿生。後續國小若有確診者，全班暫停實體課程三天，一人發一支快篩；國高中則改為只匡九宮格內學生放防疫假，並且都不能到補習班上課。

另外疾管署簡任技正王任鑫說明，被匡列為居家隔離的對象，疾管署就會提供公費快篩。指揮中心也會依照地區發生病例的狀況與人數，去進行快篩劑配售分配。