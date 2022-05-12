受疫情影響，善化牛墟12日來客數減半以上。(劉秀芬攝)

每月逢2、5、8開市的台南市善化牛墟，自新冠肺炎確診人數每日激增影響，5月以來採買人數漸減，到母親節當天人數已經少至疫情前5成，12日消費人數也未見起色，還有民眾說，前幾個月開市時還人擠人，現在人少了，來買也比較安心。

牛墟管理人李武村表示，從母親節前一周就發現來牛墟採買人數開始變少，母親節當天有開市，可以明顯看到人數更少，大約只有以前周末來客數的一半；12日非周末假日，出來逛街採買的人更少，只有以前平常日的4成。

採買民眾表示，上個月來時還人擠人，現在人都少了一半，為了怕感染，也是買一買趕快回家，或是一次多採買一點。

據攤商觀察，上周日外地遊客明顯減少，全家一起出門的也變少，以前常看到親子一起出來，阿嬤牽著孫子出來逛市集，東看西挑，現在可能怕小孩沒打疫苗容易被傳染，大家比較少帶小孩出來逛街。

一名賣文蛤攤商說，牛墟商品價格比一般市場便宜，因此定價不能太高，都是薄利多銷，以量取勝，如果來客數再降下去，他來擺攤一次的成本都賺不到。另一名賣甘蔗汁攤商說，飲料瓶子漲價，他們只能自行吸收，攤位都租了，還是要出來擺。

以前滿到要排隊的牛肉湯店，老闆娘閒到在划手機，她說，不管內用、外帶的人都變少，她也很擔心內用增加染疫機會，想問政府是否會禁止內用。

至於今年8月租約將到期的牛墟，李武村說，下月會先和地主討論再簽約1年，直到找到合適遷移環境。台南市經發局市場處表示，中央在善化的台南大湖計畫有規畫一處市集用地，業者及地方民意希望爭取遷移至該址，市場處也會持續關注此案。