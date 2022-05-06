5日世界衛生組織(WHO)公布一份報告引起印度政府強烈抗議，報告指出境內超過470萬人死於新冠肺炎，整整比當局同期統計的數據多出10倍。

根據BBC報導，印度政府統計自2020年1月1日至2021年12月31日，兩年內總共有481,000人死於新冠肺炎。截自目前，人數飆升逾50萬人。然而，WHO發布的報告，估計印度超額死亡將近佔全球死亡人數的三分之一，比當局所說的數字高出近10倍。

「超額死亡」是衡量大流行期間推測影響規模及損失的一個重要指標，推算方式是將目前數字與過去非大流行期間2者的差異。即使很難證明其中有多少逝去的生命為疾病所致，不過卻是與往年相比預期多的簡單指標。

印度為亞洲面積第二大的國家，總人口數約14億100萬人僅次於中國大陸，位居世界第二。該國也是「超額死亡率」佔世界80%以上的國家之一，全球尚未統計的死亡人數中，近一半發生在印度。

報導指出，掌握印度的死亡人數確實不容易，因為死亡發生地多半在家中，尤其又以偏鄉為主。根據人口統計研究估算，多達700萬人是未經醫學宣判死亡，300萬死者沒有登記。此外，境內最貧窮地區北方邦(Uttar Pradesh)和東北邊的比哈爾邦(Bihar)，死者為女性的比例更是被低估了。

流行病學教授婆羅門·慕克吉(Bhramar Mukherjee)表示，「數據匱乏、不透明向來是印度在大流行期間主要施政特色。」缺乏核酸檢測程序可能也是導致數據不完整的主要原因，因為即使是在已開發國家，登記的情形也明顯停滯落後。

研究人員建議，印度應該改善人口普查制度、醫療證明及數據，善用現代科技如3C產品、生物識別系統等來源掌握死亡數據。舉個例子，在進行人口普查時加進一個簡單的問題，「自2020年1月1日以來，家中是否有人死亡?如果是請告訴我們死者年齡、性別及死亡日期。」此舉將能直接推估超額死亡量。