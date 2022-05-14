立委高金素梅日前稱「面罩預算63.9億、快篩僅5264萬」，質疑防疫預算花用安排不當，防疫指揮官、衛福部長陳時中昨在記者會上稱此為「不實消息」。對此高金素梅昨晚再秀衛福部文件並還原訊息來源，直言「陳時中打臉陳時中」。

無黨籍立委高金素梅10日在臉書發文，指出紓困特別預算8400億中的「防治預算1466億，至111年3月31日已用掉1171億。」，也列出詳細的支出項目表，並質疑為什麼防護面罩花了64億、快篩劑才5264萬？但此言卻遭陳時中反批是不實消息。

對此，高金素梅昨（13日）晚間在臉書發文還原訊息來源，她指出，4月28日，她函文請衛福部提供8400億特別預算中的兩個科目的支出明細；5月6日，衛福部長陳時中「具名」回函提供這兩個科目的支出明細；5月10日她在臉書 PO文《大家一起來看帳》，文中「面罩預算63.9億、快篩僅5264萬」就是衛福部長陳時中提供的訊息。

高金素梅表示，該回文顯示到3月31日前的支出明細，快篩劑僅5264萬，讓她看不到「超前部署」的思維，而防護面罩買了63.9億則讓她困惑。高金素梅直言，今天的情況是，指揮官陳時中指控衛福部長陳時中提供不實訊息，簡單說，就是陳時中打臉陳時中。