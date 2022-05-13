本土疫情飆升民怨炸鍋，防疫指揮官陳時中在日前台北市長民調中已淪為小三，19.2%的支持度不僅大輸蔣萬安的31.9%，還被黃珊珊以25.8%的支持度狠狠超車；若是陳時中選桃園，對陣國民黨立委魯明哲時，魯以27.6%反超陳的26.3%；若是單挑羅智強，羅雖以24.3%輸陳4.7個百分點，但兩人的民調仍在拉近中。

不僅民調支持度下滑，陳時中連到台北榮總視察時，都有民眾對他大喊「下台」，加上近來他針對一些防疫爭議的回應荒腔走板，如被問是否要去排隊買快篩了解狀況，他回「我已經有了，為什麼要去排隊？」如被問是否太貴的質疑，陳又說「如果價格不合理，大家就不要買。」都被質疑傲慢且無同理心；13日上百位計程車運將也赴中央疫情指揮中心抗議，批陳時中無能且要他下台。很顯然的，阿中成也防疫、敗也防疫，已然成為年底選舉綠軍的明顯破口。

首先，阿中跌下神壇成為破口當然和疫情爆發有關，畢竟這2年中，他似乎只教會我們「排隊、提前排隊、排好排滿」，更印證「防疫神話早破滅、超前部署是笑話」，現今的亂象更已凸顯指揮中心「沒議題管理、缺戰略規畫、棄危機處理」。從前年的口罩之亂、去年疫苗之亂，到現今快篩之亂，都顯示指揮中心在防範於未然的議題管理上全然沒到位，有的只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，缺什麼才開始補什麼，不僅速度慢，有時還補不到疫苗、快篩劑等戰略物資，全看不出有高瞻遠矚的戰略規畫。

疫情猛爆，阿中仍法相莊嚴地每天開「報數據」記者會，但現今的醫療危機及民心恐慌危機爆發，政府與指揮中心給民眾的感覺似乎只有兩手一攤，根本無力因應危機。

其次，即便民怨沸騰，本土確診猛爆仍看不到盡頭的當下，陳時中卻表示7月中旬後，可能將新冠肺炎降為「第4類法定傳染病」，屆時甚至「很難公布確診數」。此論一出，馬上引發質疑，趙少康便指陳是在「逃避責任」、「為選舉超前部署」，媒體人也認為陳可能是想藉「不公布確診數」來塑造台灣的疫情並不比其他國家嚴重的印象，鞏固「防疫神話」。

就算陳反駁「不要每件事都跟選舉連在一起」，但仍難杜悠悠之口，畢竟之前他就常有意無意透露對參選台北市長的興趣，一方面想形塑在民進黨內的主場優勢，並凸顯高層關愛，另一方面也可側打黨內競爭對手。孰料天不從人願，這回「與病毒共存」的戰役讓他快速跌下神壇，就算民進黨透過技術性操作要讓陳解套，卸下防疫指揮官身分參選台北或桃園市長，但陳時中的實力已遭衝擊，況且他參選後，防疫破功的標籤勢必如影隨形，形成他參選或是綠軍年底選舉的大罩門。

最後，雖然總統蔡英文說「防疫團隊成績也算相當好」，想要替阿中緩頰，但立刻就被新北市長侯友宜反駁「絕對不是總統說的那一回事」，台北市長柯文哲也加碼說，台灣防疫成功「絕非靠偉大黨中央的領導。」反而讓蔡政府更難堪。加上日前小英為母親節強化政績的「超人媽媽」PO文也被罵爆，不難發現民進黨以往慣用的粉飾太平訊息操作，已離民眾愈來愈遠了。

這波的疫情亂象，將會使民眾把年底的選舉投票當做宣洩不滿的出口，特別是國民黨現今撿到槍，不斷搶攻快篩劑採購爭議、拉高聲量的當下，誰能說阿中的出征，不會成為綠軍慘敗的第一張骨牌？（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）