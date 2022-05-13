中央流行疫情指揮中心今公布確診個案新增41例死亡，創下史上新高，引發熱議，台北市長柯文哲近日拋出「快篩陽性」就該給抗病毒藥，若依照中央政策，要PCR才能給藥「一定會死很多人」，衛服部長陳時中卻說快篩仍有7％至15％偽陽性，如果副作用誰負責？對此，柯文哲表示，就算陳時中不懂，後面那排張上淳等，都是和我同一批老師教出來，怎麼會有這個問題？他也怒嗆，「7％至15％根本不是問題，我也是有念書的」。

柯文哲指出，抗病毒藥物要在發病5天吃才有效，時間久了就沒效，雙北市長都紛紛向中央喊話，讓快篩陽性的民眾視同確診，不只限定居隔、自主防疫或居家檢疫的對象，否則可能會出現更多死亡，但陳時中卻說快篩仍有7％至15％偽陽性，沒確定就隔離、提供緊急使用授權（EUA）的藥品，恐會衍生行政處分過當、醫療責任歸屬的問題。

柯文哲說，新冠肺炎是上呼吸道感染，如果蔓延到肺臟或多重器官衰竭，需要一段時間，不會今天確診明天就死掉，之前中央公布的中重症數據不多，主因是因分母不大，但現在確診者快速增加，死亡人數也會變多。

柯文哲表示，開抗病毒藥物，要有5個步驟，第一，要有症狀，第二，快篩陽性，第三，符合適應症，像是免疫不全等等，第四，排除禁忌症，第五，藥物交互作用，就是他本來在吃哪些藥，可能藥暫停。

今天為什麼被拿出來講，因為現在不能用快篩陽當作因素一定要PCR陽性，但現在病人太多，從快篩陽性到PCR陽性，有時候拖超過4天，而這個病是這樣，發病5天吃還有效，時間久了就沒效。

柯文哲怒批，「就算陳時中不懂，後面那排從張上淳、石崇良到黃立民等人，我們都是同一批老師教出來的，怎麼會這個有問題呢？」

他直言，如果確診病例很少，PCR結果很快出來就算了，現在實際狀況是都卡住了，抗病毒藥物要開立要符合五個條件，固然會有7％至15％偽陽性，但有先決條件，就是要有症狀，如果沒有症狀根本不用吃。

柯文哲指出，我直接點名，衛服部醫療專家，要不要出來講，如果是缺藥OK，但如何讓藥更有效使用？如果是診所就放在核心藥局，如果藥不夠，所有診所都會有問題，還有一點成本效益，如果藥量不夠，可以從80歲開始慢慢降，前期可以最高風險才用。

他痛批，「如果現在跟我辯論是7％至15％偽陽性，拜託我是有念書的。」