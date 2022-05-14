新北市長侯友宜推薦力挺的4名國民黨議員參選人，目前僅剩三重選區的吳訓孝陷入初選民調苦戰中，雙北市國民黨議員參選人呂家愷（土樹三鶯）、詹為元（松山信義）、楊植斗（大安文山）等人，14日風雨無阻齊聚一堂，共同為吳訓孝加持，前往大台北果菜市場掃街，同時也向土地公廟祈求保民調順利，年底一起高票當選市議員。

吳訓孝表示，感謝同為青年世代參選的兄弟姊妹力挺，這次為元、植斗跨河相助更是令人感動。15日「新北四民」也會再次合體，象徵藍營年輕世代大團結，凝聚青年世代的力量，讓民眾認同國民黨的改變，成為更接地氣、更務實做事、傾聽民意的民意代表。

吳訓孝說，他有市府服務過的經歷，也認同市長侯友宜好好做事的理念，因此獲得侯市長推薦，相信只要認同這理念，人人也都可以是「侯家軍」。

他強調，目前他民調仍嚴重落後，他除了馬不停蹄最後衝刺拜票，也希望認同侯市長理念的鄉親朋友，14日起為期3天的電話民調，只要接到電話務必說出「支持吳訓孝」，讓侯市長推薦的年輕人能夠勝出。