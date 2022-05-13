總統蔡英文今在總統府邀集防疫諮詢會議，指示「結合大型及基層醫護系統」、「簡化確診看診時程」、「持續增購藥物及快篩試劑」3大防疫原則。新北市長侯友宜今在疫情記者會表示，他昨天對總統有喊話，希望為政者要「傾聽人民的聲音，了解人民的痛苦」，相信總統都有聽到，今天才做了3項指示，不過也反酸「總統說一句贏我說十句」，呼籲中央趕快做到位。

侯友宜說，地方站在第一線看到許多問題，第一時間早早反映給中央，雖然他很早就反映，但仍不敵總統說一句，就像是反映快篩試劑不足問題，他講了一周，卻不如總統講了效果好，而既然總統都喊話，也希望中央「賣擱拖，卡緊做」。

針對蔡英文指示第一點「結合大型及基層醫護系統，於北北基桃優先增設大型篩檢站」，侯友宜表示，新北市篩檢量目前是全國最多，篩檢量已突破70萬人，陽性率達到9成，雖然大型篩檢站不是不可以再設，但是醫事人員的人力有限，篩檢量也會達到一定極限，因此現在的重點是擺在保有醫療量能，守住中重症和死亡率，在篩檢過程中必須做取捨轉換，呼籲中央，儘早將快篩陽視同確診放寬，並快速啟動。