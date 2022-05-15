衛福部醫福會執行長王必勝昨指雙北明顯叫不動地區醫院和大型教學醫院，新北市長侯友宜下午直言「非常難過」，新北市18家急救責任醫院、800家基層診所與29區衛生所從疫情爆發之初就扛起責任「將士用命」，現最辛苦的時候，中央沒給予鼓勵，反潑了一桶冷水打擊士氣，請總統、院長等上位者要鼓舞第一線，「有過中央不擔我侯友宜擔」，希望第一線同仁不要受到打擊，繼續往前走。

侯友宜說，這兩年新北防疫都是重災區，從第一波建議中央普篩、阻絕境外中央遲遲不聽，新北在去年更是拚命把每日384人確診數字回到0人，能夠守住，都是第一線犧牲奉獻，並結合所有團隊努力而來。

侯友宜說，新北開了全國最多的篩檢站，總篩檢量這麼高，醫療院所自動配合，中央都還沒下命令就已經扛起責任，以居家照護，目前已經累計17萬人，如果等到中央的每日1500例才要啟動，對新北衝擊難以想像。

侯友宜說，新北一馬當先，將士用命，醫護同仁無怨無悔，請問總統、院長在最辛苦的時候有沒有給第一線重災區醫護同仁最大力量，卻讓CDC用這樣話與傷了第一線的心，叫他們情何以堪。

侯友宜說，第一線只有苛責自己做得不夠多、不夠好，希望中央不要在我們衝鋒陷陣時候潑冷水，要謝謝所有醫院、診所、衛生所，以及工作夥伴，感謝有你們才能把仗打到今天。

侯說，現在還在高峰期，不要因為一句話受到士氣打擊， 挺起來再度往前走，侯友宜會負起責任。