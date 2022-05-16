屏東縣政府16日公布新增1092本土病例，屏東縣長潘孟安表示，現階段屏東防疫措施包括輕急中重症醫療資源分流、遠距居家視訊、快篩試劑整備等運作已上軌道，最在意的是長輩及幼童疫苗施打率，縣府已針對65歲以上長輩第三劑滿5個月後造冊安排施打，希望盡快提升疫苗覆蓋率。

潘孟安指出，在疫情進入社區流感化後，為減輕醫療負擔，縣府團隊展開輕急中重症分流，並垂直整合390家基層診所領藥、快篩服務，及啟動快篩陽性遠距視訊診療，經過近10日運作相當順暢，同時整備快篩試劑因應疫情與民眾需求。

國內疫情持續升溫，為預防中重症風險，指揮中心宣布第4劑疫苗16日起開放接種，針對高風險族群優先施打，包括65歲以上年長者、長照機構住民和18歲以上免疫不全者，衛生局將媒合醫療院所進機構施打，另請符合資格者可至縣內合約院所施打，院所相關資訊請至衛生局官網查詢。

潘孟安坦言，目前縣府最在意的就是幼童及長輩疫苗施打率偏低，縣內6-11歲幼童疫苗施打約4成左右，民眾施打第三劑疫苗約6成。兒童BNT疫苗已經進口，待中央撥配到貨後，立即提供疫苗施打服務。

另年滿65歲以上長輩，到5月底前施打1、2、3、4劑都可以領取500元禮券，符合第四劑資格的長輩縣府也將陸續造冊通知盡快施打。

縣府統計，屏縣居家隔離人數2795人，今日解隔1013人；5歲以下確診累計837例，197例解除隔離，於高雄長庚醫院治療2歲女童，目前穩定觀察中。居家照護累計7402人，解除2954人。全縣部分班級暫停實體課程校數有65校、117班。