疫情圖示

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中央16日公布新竹縣新增1635例確診案例，分別為825位男性和810位女性，年齡分布1到94歲，12歲以下186人，65歲以上71人，多數集中18到64歲青壯年佔8成。無症狀者1497人佔9成2，目前新竹縣居家隔離132人，居家照護6767人。

確診地區分布為竹北市693例、竹東鎮231例、湖口鄉256例、新豐鄉136例、新埔鎮78例、關西鎮62例、芎林鄉31例、橫山鄉21例、寶山鄉41例、北埔鄉21例、峨眉鄉13例、尖石鄉30例、五峰鄉22例，均已分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案

衛生局表示，配合中央16日起開放打第4劑疫苗，對象為第3劑滿5個月的65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者等3類，請符合資格的鄉親至各衛生所、合約診所接種。

新竹縣近期確診人數驟增，尤其尖石鄉確診數量增加迅速，因山區交通不便，衛生局為方便居民，已安排大安醫院醫護團隊擇期進駐尖石後山，替鄉親做PCR篩檢。並向中央爭取在當地衛生所、藥局增加民眾自購快篩的數量，同時提供鄉公所合格廠商資訊，由公所在合適價格下規畫經費採購。

中央為保存醫療量能照顧中重症患者的政策，新竹縣居家照護人數持續攀升，其中無症狀和輕症佔了絕大多數，縣府已整合縣內醫療機構、鄉鎮公所等做多項應變措施，共同提供包括生活照顧、醫護關懷、視訊診療、確診婦兒專責醫院輪值。