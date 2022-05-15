新竹市政府即日起提供居家照護者透過視訊與手譯員即時的手語協助與外籍人士關懷照護等2大貼心服務。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府為因應特殊個案需求，即日起提供居家照護者手語協助與外籍人士關懷照護等2大貼心服務，手語協助由社會處與專業手譯員服務，外籍人士則由勞工處和警察局外事科人員協助，提供疫調與後續照護服務。

市府表示，竹市居家照護關懷中心03-5320900專線，全天24小時由專人提供疫情期間相關諮詢，因應目前每日確診個案約2成是外籍人士，與其他特殊個案，新加入外語翻譯與手譯2項貼心服務。

社會處指出，日前接獲1名確診個案家庭需要手語服務，經了解，該確診個案為1名2歲小孩，同住家庭中的4位大人均為聽障人士，著急的爸爸因孩子發燒尋求市府協助，社會處同仁與專業手譯員開啟與該家庭的多方視訊，初步了解家庭成員的健康狀況與需要協助的問題。

相關醫療專業問題也與衛生局同仁討論，除完成該家庭的疫調，針對問題也提供即時、正確的解答，如同住家人應獨立房間、避免互相傳染、家人屬居家隔離對象不能出門等生活與防疫相關資訊，並協助預約後續的視訊診療。

其中，當時因確診孩子持續發燒，爸爸擔心有緊急就醫問題，社會處也請爸爸使用110視訊通報APP，若在半夜發生可使用該系統請求協助送醫。此外，視訊過程因爸爸擔憂孩子狀況，溝通一度對不上，手譯員也視情況居中協調，透過手語帶來的信任感與安定感，讓該家庭從起初的緊張、焦慮，到後來就醫時情緒相對穩定。

市府表示，因應防疫期間許多醫療專業問題，社會處也會優先媒合具醫療背景的手譯員提供服務，提升整體服務品質。