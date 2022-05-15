僑委會攜手弘光科大將開設越南高科技人才培育基地專班，訪問團隊參觀臨床技能教學中心。(弘光科大提供)

後疫情時代東南亞國家商業活動逐漸恢復，為配合政府新南向政策，僑務委員會以一國一校一基地協助台商培育高科技人才，將與弘光科技大學合作開設越南高科技人才培訓基地專班。校長黃月桂指出，學校接受僑委會委託開設越南高科技人才培訓基地專班，讓更多越南僑生前來學習。

越南高科技人才培訓基地專班，預計開設智慧科技應用專班、環境與安全衛生工程綠色科技組專班、醫療器材發展與應用專班、食品科技專班、化妝品科技專班、老人福利與長期照顧事業專班，訓練時間2年，預計在112學年度進行招生。

僑委會副委員長呂元榮說，海青班轉型為副學士學位班，鎖定工業製造、營照業、農業、長照業4大產業，讓僑生具有在地優勢與國際化優勢，政府相關部門也鬆綁法令，培育人才2年後能夠留用。台商擴大越南布局，人才國際流動導致人才不足，僑委會與弘光一起開班結合產官學協助台商解決人才不足問題。

呂元榮指出，課程專班請有豐富實務經驗的產業優秀人才開課，同時針對市場、產業需求規劃相關課程，能夠協助提升台商事業升級或轉型，參與的僑生接受弘光科大的教育，導入技職教育，也透過產業實習讓學生學以致用。