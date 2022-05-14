立法院司委會4日審議「公證法」修正草案，討論法院公證人存廢。會中司法院強調法院公證人仍有存在必要，但有民眾投訴，近日到台東地院公證處尋求諮詢，卻發現公證處竟然公休，還建議找民間公證人，質疑司法院搞不清楚前線問題。

該民眾表示，上周五到台東地院尋求發願公證人協助，但公證處門口竟張貼「公休」公告，要求民眾有諮詢需求到本周一再電話諮詢或預約，急件則建議找民間公證人辦理；網路上還建議至少5天前預約再行前往公證，以免撲空。

該民眾質疑，司法不是為民服務，竟還要如此官僚的要民眾「預約」，而且還要等到周休過後再電話聯繫，也沒有代理制度，對於人力短缺就是雙手一攤，這樣的單位難道還有存在意義？

隨機搜尋，台南地院也在網路公告，「因公證人人力短缺」，「奉核准」民眾請求公、認證案件的辦理「採預約制」，還稱每日受理件數以不超過12件為原則，請民眾盡量找民間公證人事務所辦理，顯見類似問題普遍存在各地方法院。

國民黨立委葉毓蘭日前也在委員會關心類似問題，表示現今民主先進國家如法國、西班牙、葡萄牙、奧地利、荷蘭、比利時、日本、韓國、美加、紐澳、英國等，均採民間公證事務所辦理公證事務，認為我國公證人制度應檢討改進。

葉毓蘭指出，民國88年修正公證法時，考量民眾信任度，未立即廢除法院公證人制度，採法院公證人與民間公證人雙軌制，但現在民間公證人已達205人，法院公證人則為49人，民間公證人辦結案件已是法院公證人辦結案件已相差5倍。