唾液快篩，花蓮縣內有4家藥局可購買。縣府也計劃自購服務民眾。（縣府提供）

疫情持續升溫，花蓮今天確診人數仍增加913位，花蓮縣衛生局長朱家祥再次呼籲民眾施打疫苗，宣布16日下周一起，有3類族群，可施打第4劑疫苗，可向縣內62家特約醫院診所與衛生所，先預約施打，此外，因篩劑排隊購買仍吃緊，縣長徐榛蔚提到，縣府正計畫自購唾液快篩，提供縣民更多選擇。

花蓮縣長徐榛蔚下午召開疫情記者會時，提及立委傅崐萁上週自主隔離時，她親自準備日常用品，民眾可以按照衛生所提供的表單預備不時之需。

因唾液快篩近期才引進，徐榛蔚也公布花蓮有4間藥局可購買到唾液快篩，她說，唾液快篩因現在才進口，縣府已計劃自購唾液快篩，服務更多鄉親。

為此朱家祥表示，目前縣府自購的快篩劑還有1萬6000劑，中央配賦的目前庫存5萬多劑，明天預計還會到貨5萬5000劑。不過。因兒童和老年人比較不適合鼻腔快篩的，徐縣長提到希望自購唾液快篩劑，目前還要盤點估算，但一定會作規畫。

朱家祥說，有關第4劑疫苗接種，16日下周一起，只要是距離第3劑滿5個月，就能打第4劑的對象，包括65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及低下等族群，縣內有62家特約醫院、診所、衛生所，都可透過電話預約施打。