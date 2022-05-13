安南區海東里長郭東勛服務處為確診與隔離者送關懷物資，服務處每天整理一大堆物資品。（郭東勛提供／程炳璋台南傳真）

南台灣新冠肺炎確診數開始爆增，台南市日增2000多例，隔離政策盲點多另確診、匡列者孤立無援，有基層里長看不下去主動奔走，每天幫確診者到藥局排隊買快篩，免費提供隔離需求物資到門口，暖心舉動感動里民捐款，做為添購隔離需求品的經費。

台南市各行政區確診、匡列者不斷冒出，安南區成為確診熱區，許多確診者需居家照護或匡列者需隔離，卻無法外出購買日常用品與快篩劑，到處求援。

安南區海東里4月起陸續有里民需居家隔離，向里長郭東勛反應受困在家孤立無援的心聲，他免費提供食物、快篩棒、口罩，送到門口，並代跑到衛生所幫忙領防疫包。

台南市5月至今里民確診數更多，近日疫情更嚴重，基層里長服務電話接到手軟，郭東勛一連數日送出30多份裝有食物與隔離必需品的關懷包。

海東里有一家7口都因確診或匡列無法出門，卻苦等不到防疫包與快篩劑，郭東勛乾脆自己到藥局代為排隊領快篩劑，再送到門口，有時一天就需跑2、3趟藥局。

安南區確診數爆增，郭東勛感覺1個月來的服務時數真的漫長，免費的物資經費也快無力持續供應，幸好近日不許多民眾得知他免費送物資給隔離者，還義務幫排隊買快篩，里民紛紛主動捐款或提供物資。

郭東勛表示，里民一開始捐1支、2支快篩劑，有人捐蘋果、飲料與口罩，最近已有藥師1次捐贈100份快篩劑，他感受服務不孤單，社會各階層仍有溫情。