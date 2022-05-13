為讓成員「安心工作」，高雄詐騙集團自備快篩劑、租高檔民宿，更聘請廚師及祭拜五令旗祈求業績長紅。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

為讓成員「安心工作」，高雄詐騙集團自備快篩劑、租高檔民宿，更聘請廚師及祭拜五令旗祈求業績長紅。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

為讓成員「安心工作」，高雄詐騙集團自備快篩劑、租高檔民宿，更聘請廚師及祭拜五令旗祈求業績長紅。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

為讓成員「安心工作」，高雄詐騙集團自備快篩劑、租高檔民宿，更聘請廚師及祭拜五令旗祈求業績長紅。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣警局會同高雄警新興分局、楠梓分局在高雄市楠梓區1處豪宅破獲以綽號小米的22歲王姓男子為首的詐騙集團，共逮捕14名嫌犯。警方表示，集團在台東、屏東、高雄地區流竄，半個月所得逾200多萬，訊後全案送橋頭地方法院聲請羈押獲准。此外，集團首腦還要求成員天天快篩，現場被警查扣20多組快篩劑，警直方呼貨量比警還充足。

台東縣警察刑警大隊副大隊長李水清表示，該詐騙集團自4月中旬成立，迄今已詐得200多萬元，為躲避警方查緝，每15天就轉移陣地更換民宿，從台東、屏東滿州租用高檔民宿做為掩護，從事詐欺行為，直到在高雄市楠梓區高楠路租用透天豪宅才被警方鎖定。

警方見時機成熟，持搜索票強勢攻堅，當場逮捕14人，並查扣筆記型電腦2台、智慧型手機30支、平板電腦8台、教戰守則、話務箱、路由器2臺、WIFI分享器1台、對講機2台、SIM卡25張、監視器攝影鏡頭6支、小貨車1輛等。

此外，詐騙集團首腦為讓成員「安心工作」，要求成員天天快篩，警方當場查扣20多套快篩劑，直呼貨量比警方還充足。另因過去詐團都是成員外出買便當時露出破綻，該集團竟然直接聘請1位專任廚師料理三餐，成員不必外出，三餐無虞。

此外，詐團自製五令旗祭壇和多間廟宇手抄祈福疏文，祈求業績長紅，並用簡易紙箱做隔音箱，方便行騙時，隔離背景音效，專業程度讓民眾嘆為觀止。

台東縣警察局表示，詐騙集團都以高薪、輕鬆吸引在學未成年加入，呼籲父母親更加注意子女生活作息是否有異常。