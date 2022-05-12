疑不滿前女友結交新歡 男子三重街頭槍擊舊愛、情敵後逃逸 03:062022/05/12 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 凶嫌犯案後將槍枝遺留在現場逃逸。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方獲報後立即趕到現場，並進行封鎖、採證。（警方提供） 新北市三重區自強路一段，11日深夜11時許發生槍擊案，1名32歲王姓男子胸口受傷及1名35歲高姓女子左小腿受傷，2人送醫治療後，目前沒有生命危險。 據了解，民眾聽到5聲槍響，立即打電話報案，警方到場後，發現現場2名傷者，並在現場採集到作案槍枝1把及彈殼3枚，經警方初步了解，涉嫌開槍的凶嫌為高女的前男友，研判應為感情糾紛，警方目前已成立專案小組，積極追緝槍手到案，並釐清詳細案情。 女大生遠距上課偷「解放」忘關麥克風 私密聲響全班放送 言語暴力難發現 孩子其實很受傷 #1名 #受傷 #現場 #警方 #凶嫌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 酋長岩今年唯一遊準幼鳥摔落 親鳥急誘食助起飛 12:152022/05/11 生活 醉漢倒郵局 救護人員相助卻遭男子失控揮拳 11:342022/05/11 社會 與外籍男擦撞語言不通竟將他車騎走 宜蘭男慘了 15:132022/05/11 社會 違規屁孩遭按喇叭 攔車理論吃官司再加2罰單 14:402022/05/11 社會 災難現場馳援 英特爾和碩打造公事包5G基地台 11:312022/05/11 科技 手機深夜自燃！妹子「火燒頭髮」驚醒 現場慘況曝光 18:462022/05/11 科技 「新北小女警」巡邏車翻覆 黃車遭直衝全毀 女駕駛好興奮 22:452022/05/11 社會 脫到剩內褲警上門「龜縮」 養生館判無罪 17:162022/05/11 社會 板橋住戶不滿少年公園喧嘩 刀棍相向3人掛彩 10:072022/05/11 社會 詐騙老哏「兒遭綁架」婦險遭騙160萬 警民合作即時攔阻 11:022022/05/11 社會 機車低頭看手機挨撞 汽車駕駛遭求償15萬怒PO網求評理 11:382022/05/11 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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