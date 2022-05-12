警方獲報後立即趕到現場，並進行封鎖、採證。（警方提供）

新北市三重區自強路一段，11日深夜11時許發生槍擊案，1名32歲王姓男子胸口受傷及1名35歲高姓女子左小腿受傷，2人送醫治療後，目前沒有生命危險。

據了解，民眾聽到5聲槍響，立即打電話報案，警方到場後，發現現場2名傷者，並在現場採集到作案槍枝1把及彈殼3枚，經警方初步了解，涉嫌開槍的凶嫌為高女的前男友，研判應為感情糾紛，警方目前已成立專案小組，積極追緝槍手到案，並釐清詳細案情。