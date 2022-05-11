10日晚上6時許通知魏嫌到案說明，並取回被害人呂男的電動自行車1部，全案依違反刑法竊盜罪函送台灣宜蘭地檢署偵辦。（宜蘭縣警察局蘇澳分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

昨（10日）上午近9時，1名31歲呂姓男子東加王國籍人，騎乘電動自行車在五結鄉利澤西路與32歲魏姓男子、30歲吳姓女子雙載的普通重型機車發生擦撞，因雙方語言不合，便各自離開；魏男與吳女疑似想談賠償問題，一路跟隨到蘇澳鎮隆恩路，攔下呂男續談，魏男趁機把呂男的車騎走。

魏男與吳女昨天上午騎乘普通重型機車雙載，行經利澤西路時與呂男騎乘的電動自行車發生擦撞；因呂男為東加王國籍，現場皆以英文溝通，雙方語言不合，便各自離開；魏男、吳女想續談賠償問題，一路跟隨到蘇澳隆恩路，攔下呂男繼續談，談判期間，魏男趁機將呂男的電動自行車騎走。

警方10日上午10時許獲報，即調閱各路口監視器畫面，查得魏犯嫌作案時使用的機車，鎖定涉案的魏男及吳女，逐於當日晚上6時許通知到案說明，並取回被害人呂男的電動自行車1部，全案依違反刑法竊盜罪函送台灣宜蘭地檢署偵辦，詳細犯案動機待警方釐清。