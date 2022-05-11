一名英國女子日前從睡夢中醒來，察覺枕頭和一旁床頭櫃全都起火，自己頭髮也正在燃燒，且將火勢撲滅的過程中，手部意外被灼傷，還發現起火點竟是床頭櫃上「沒在充電」的三星手機，讓她氣的要求三星為此負責。三星則回應，「起火主要是外部熱源導致，並非設備本身」。

每日郵報報導，這起事件發生在英國韋克菲爾德（Wakefield），23歲女子克蕭（Kyomi Kershaw）本月2日清晨4點30分驚醒，她發現自己的頭髮起火燃燒，旁邊床頭櫃、枕頭也竄出火舌，嚇的她趕緊通報消防局，並與男友在30分鐘內將火勢撲滅，但手部在過程中意外二度灼傷。

現場遭火噬後一片狼藉，從克蕭貼出的照片可見，床頭櫃大面積一片焦黑，第一層抽屜已經被燒得看不出原貌，床單也被燒出個大洞；事後克蕭仍心有餘悸，「我有點被嚇到，如果我沒有醒來，後果不堪設想」。

火勢撲滅後，克蕭還發現起火點竟是放在床頭櫃的三星Galaxy S22 Ultra手機，且手機當時並沒有在充電；克蕭已經聯繫三星，希望能夠獲得賠償，她強調，「這起事件是手機造成的」。

針對此事，三星向每日郵報表示，三星十分重視用戶的安全，也一直與用戶保持聯繫，團隊針對設備進行分析，「結果顯示損壞是外部熱源所導致，並非設備本身造成」。

值得一提的是，2016年，三星的Galaxy Note 7在全球各地紛傳爆炸意外，引發市場質疑聲浪，之後三星決定召回該型號手機，同時停止生產販售，導致三星業績大受影響。