7旬老翁到銀行要匯5萬元，行員認出他曾遭投資詐騙損失2萬元，即時通報警方成功阻詐。（警方提供）

70歲的吳姓老翁今年4月底好奇加入理財Line群組會員，聽信投資老師建議要投資虛擬貨幣，到銀行要匯款新台幣5萬元儲值，所幸行員發現他曾遭投資詐騙損失2萬元，恐又上當而通報警方協助，即時阻詐，老翁說，他因沒收入，想用小錢投資賺大錢，沒想到再次遇到詐騙集團。

老翁說，他在4月底在臉書看到傳投資理財，他好奇加入1個Line群組，有名「投資老師」教導會員投資虛擬貨幣，宣稱近期是進場好時機，並提供網址給網友加入會員，只要匯款儲值後，由他代為操作虛擬貨幣，來賺錢獲利。

老翁非常心動，認為是賺錢的好機會，聽「投資老師」指示，要到銀行要匯款新台幣5萬元到指定帳戶儲值，行員認出老翁曾被投資詐騙損失2萬元，察覺有異立即通報警方。員警到場看見老翁提供的手機訊息，發現是典型的投資詐騙，勸阻他匯錢到不明帳號。

老翁才恍然大悟，並無奈的表示，他因沒有收入，才會想用小錢投資賺大錢，對於警方即時阻詐，才免於讓辛苦錢再次落入詐騙集團的口袋裡。