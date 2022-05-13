快篩試劑亂象延燒，「福又達」公司引進的Gmate唾液快篩試劑，在韓國賣台幣100元，到台灣卻要230元，比其他國家貴2倍有餘，引發國民黨批評。對此，疫情指揮官陳時中表示，快篩價格是自由市場所訂，若民眾覺得價格不合理，那大家就不要買。前立委、時事評論員郭正亮昨（12日）則說，陳時中至少要跟大家保證後面有類似的唾液快篩進口，不然要怎麼跟人家交代？但是「現在也拿陳時中沒皮條」。

根據《中國時報》11日報導，台北市議員徐弘庭指出，Gmate唾液快篩在馬來西亞每劑約賣100元新台幣，福又達公司卻將在台灣賣230元，扣掉成本，估計每劑獲利可達150元，以進口3000萬劑來算，利潤就高達45億。

對於此事前立委、時事評論員郭正亮12日在政論節目《大新聞大爆卦》上指出，唾液快篩有40多家廠商申請進口，但中央只有通過這一款，現在又跟人家說貴的不要買，那叫小朋友怎麼辦？這是什麼指揮官？「我覺得福又達應該要公布進口成本多少，11日本來傳出賣230元，今天宣布變成每劑售價175元，但就是比別的國家貴」。

郭正亮提到，目前只有3個國家賣唾液快篩，一個是澳洲生產賣到泰國、馬來西亞，那馬來西亞價格就是比你（台灣）便宜，應該要給大家瞭解一下進口價格，在合理的範圍內大家都可以理解，大家也不會讓你做賠本生意。

郭正亮也說，陳時中至少要跟大家保證後面還會有類似的唾液快篩進口，保證不會讓福又達壟斷。郭正亮強調，陳時中要講這句話，不然要怎麼跟人家交代？現在也拿他（陳時中）沒皮條，因為「他就是用傳染病防治法，凌駕一切，政府採購程序都不用遵守啊」，例如說是緊急授權就好，你除非去調查整個招標程序，很難鬥得過食藥署，可是問題就是說「不能只讓一家申請過」。