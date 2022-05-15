中央要新北增篩檢站　侯友宜：都配合但問題不在這

新北市府將在汐止、三重增設篩檢站，市長侯友宜今（15）日表示，2處篩檢站周一開始運作，但問題不在擴充篩檢站，快篩陽的陽性率已97％，真正解決問題是減輕前端PCR醫事人員的工作負擔，回到中重症的醫療，降低死亡率。
侯友宜說，汐止、三重兩個篩檢站原則上周一開始運作，不過，他還是要再次呼籲，新北市已有全國最大的篩檢量能，有36處篩檢站，累計70萬人次，新北市都撐起來，新北市每天的確診個案到2.3萬、2.4萬以上，就算增加了汐止、三重，每天的量能仍然是有限的，以三重聯醫社區篩檢站為例，快篩陽檢測的陽性率已97％，所以問題不是在擴充PCR量能，而是要減輕PCR前端醫事人員的工作負擔，來守護中重症，降低死亡率，才是對的方向。
侯友宜強調，以快篩陽等同確診的方式，把篩檢量能的人力、物力，回過頭來守護中重症的醫療，這才是對的方向。中央說要成立篩檢站，新北市都會配合，但是問題不在這裡，問題是要去改變作法，已講了半個月，不要再限3類，其他類也趕快實施吧！
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