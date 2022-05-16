SEVENTEEN的台灣視訊通話簽售會即日起開放預購。（ON INN ASIA提供）

出道7周年的韓國人氣團體SEVENTEEN，即將於27日推出全新專輯《Face to Sun》，日前開放預購短短1周就突破174萬張，超越上張迷你9輯《Attacca》的141萬張，團員們也希望可以透過這張作品展現與以往不同的面貌，而他們也確定要舉辦視訊通話見面會，與台灣260名幸運粉絲一同迎來幸福的7周年。

去年已經全員續約讓全球粉絲安心，SEVENTEEN以迷你8與9輯延續百萬銷售紀錄之外，更連續兩周打入美國告示牌排行榜，這次睽違2年8個月的正規4輯《Face to Sun》開放預購就勢如破竹，海內外預購一口氣突破174萬張，而搶先釋出的主打歌《Darl＋ing》在YouTube上架1個月，瀏覽已超越2200萬次。

而SEVENTEEN月初在日本舉辦粉絲見面會，兩天共吸引超6萬人到場，剛到日本隔離時，13位團員也沒閒著，每個人「先講先贏」搶著直播，對於這樣的奇景，團員THE 8忍不住在自己的直播發聲，他說：「不是1個人開始了，然後下1個又來，連續不間斷，這樣1整天都在看直播，1個人開1小時的話有13個人，超過12小時都無法睡覺，其中像是WOOZI哥開了6個小時，我活到現在第1次看到有人直播6小時！」講到後面無言以對，但他似乎忘記自己也在直播。

見面會上被主持人問：「到日本都會吃些什麼？」SEUNGKWAN說自己都會去吃很有名但得要排隊的豬排飯，DINO表示會與MINGYU去吃廣島燒與炒麵，HOSHI則是和JOSHUA相約到涉谷、原宿、表參道血拼，他甚至還約主持人：「我們一起去原宿買東西好嗎？」對於睽違日本2年8個月的SEVENTEEN團員來說，相當起勁的突然聊起「要去哪逛街」話題。

「SEVENTEEN 4TH ALBUM [Face the Sun]視訊通話簽售會」從即日起開放預購，共計有260名粉絲可參加視訊通話簽售會，還有機會抽到簽名專輯、獨家拍立得等，此外購買1張專輯可獲得『台灣限定閃卡』乙張（共13款，隨機1款），得獎名單將於7月8日公布，視訊簽售會活動日期和進行時間（台灣）則另再公告，活動相關詳情可洽「ON INN ASIA」官方臉書專頁或Instagram。