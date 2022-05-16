陳子鴻（左）領軍「1500 SOUND ACADEMY 聲量音創學院」與Up直播合作。（Up直播提供）

陳子鴻（左）領軍「1500 SOUND ACADEMY 聲量音創學院」與Up直播合作。（Up直播提供）

「Up直播」以創造優質內容與直播主多元職涯發展為目標，本週正式宣布攜手資深製作人陳子鴻領軍的「1500 SOUND ACADEMY 聲量音創學院」合作，針對旗下直播主提供音樂製作的職涯發展培訓，這次Up直播嚴選出具有音樂背景的人氣直播主，包括Lynne 雨玄、吃貨娜娜、Celia、77亮麗出征，親自參與課程並擔任學院宣傳大使，搶先體驗課程為大家做開箱。26歲甜美直播主雨玄，得知該學院由陳子鴻老師教授並擔任校長，她難掩興奮心情表示：「因為自己很喜歡天后江蕙，也知道子鴻校長是二姐的推手，一直都很崇拜老師，這次可以面對面見到自己偶像，心情既緊張又開心。」

直播主於1500聲量音創學院進行作詞及混音等課程的搶先開箱體驗，並在Up直播上獨家分享過程，學院請來課程總監同時也是佛跳牆樂團成員的『牙牙 吳貞儀』和知名音樂人『深白色』擔任開箱直播的課程老師，現場針對直播主的音樂創作進行指導，並做錄音配唱及混音後製的操作，雨玄顯得戰戰兢兢：「因為自己算是音樂新人，一開始就緊張，但老師們的指導方式很快就讓我進入狀況，期待後續上課的內容。」

開箱直播最後，身為學院校長的金牌製作人陳子鴻與Up直播執行長葉冠義突然驚喜現身，直播主們在鏡頭前互動尬人氣掀起高潮，共同宣布展開更多合作項目：除了直播主才藝培訓、也啟動Up直播x1500的素人圓夢計畫，提供更多對音樂有夢想的朋友一個獲取專業培訓的機會，校長陳子鴻表示：「1500以培養流行音樂產業專業幕後音樂工作者為職志，模擬流行音樂產業實際的工作狀態，讓有才華的學員結業後能立即進入產業工作。」開箱直播吸引超多粉絲慕名陳子鴻老師前來，超過千人同時上線觀看，有趣的是，網友看到直播主展現音樂才藝專業後，各式撩妹金句紛紛出籠，有人表示「驚喜萬分」、「想娶回家了」、「為了你我要學音樂」等等留言，讓身為校長陳子鴻不禁大喊：「學校禁止談戀愛！」幽默化解氣氛讓全場笑翻。