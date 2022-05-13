音樂品牌《橘牆》的經典派對 IP《電波歌劇院》，是 DJ QuestionMark（應奇軒）為亞洲最大電競嘉年華 WirForce 規劃的開幕演出，去年因疫情而停辦，今年則於日前改以在《橘牆》頻道線上直播的形式和觀眾見面，時長也從1小時一口氣增加為6小時，演出中融合音樂、動漫、電玩等元素，並特別邀請DJ Mr.Skin（賴皮）、異鄉人、台灣迷因等共 12 組演出者共襄盛舉。

演出由 DJ QuestionMark 打頭陣，並由 DJ SamuelMie、DJ Mr.Skin、DJ Taka 接續帶來熱力四射的演出，接著異鄉人上場帶來歌唱與熱舞，他更露出精實的六塊腹肌，讓圍觀的演出者們大喊：「哇！腹肌Rock！」而人氣粉專「台灣迷因」也首次現身音樂演出，和 DJ QuestionMark 一起帶來經典迷因融合 DJ 的演出，讓觀眾看見表演的不同可能。除此之外，《電波歌劇院》也首辦「蘇志翔被狗咬邀請賽」，由 DJ Afuro George、歌手 June Pan、王ADEN、實況主老王輪流翻唱搞笑名曲〈蘇志翔被狗咬〉，其中 June Pan 帶來超強R＆B改編版，讓評審 DJ Mr.Skin直呼：「蘇志翔何德何能。」

橘牆在五月推出「苦肉祭」系列直播，每週都有 6 小時的線上節目，主打「歡樂呈現的最苦企劃」，主題包含已經舉辦的《電波歌劇院》、《台北療癒馬拉松》，以及即將舉辦的《台北滷肉飯路跑》、《橘牆宇宙郊遊日》，以及《壞鄰居好朋友音樂節》，在本週二登場的《台北療癒馬拉松》中，DJ Questionmark踩點台北三處「療癒景點」，包括臉部針灸、蜜蠟除毛以及邀請大象體操共同參與的皮拉提斯教室，在針灸跟除毛處吃盡苦頭，讓他大喊「大家就喜歡看我被整啊」。更多節目資訊，請上DJ Questionmark官方頻道 、橘牆粉絲專頁或Instagram查詢。