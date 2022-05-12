台中國家歌劇院將推出動見体《凱吉一號》親子版，結合聲音、光線及舞蹈肢體打造「聲音遊樂場」。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院將推出動見体《凱吉一號》親子版，結合聲音、光線及舞蹈肢體打造「聲音遊樂場」。（陳淑芬攝）

台中國家歌劇院推出《凱吉一號》 邀親子體驗聲音遊樂場

台中國家歌劇院將推出動見体《凱吉一號》親子版，結合聲音、光線及舞蹈肢體打造「聲音遊樂場」，表演者舞動穿梭在生活物件、聲音互動裝置的表演場域，在光影及聲音變換的帶領下探索多樣的聲音樣貌，邀請親子進場在遊樂園裡「玩」音樂。

台中國家歌劇院副總監汪虹12日在記者會中表示，不論是大人小孩，只要有好奇心都非常適合加入、親身體驗這個趣味遊樂場。《凱吉一歲》策畫、創作主持及音樂設計林桂如表示，遊走式的演出，讓大小朋友體驗到聲音、視覺及聲音裝置的互動，演出過程，觀眾可以自由走動， 安心地去聽、去看，歡迎親子一起帶著好奇心來參與。

動見体《凱吉一歲》發展至今已近10年，結合舞蹈肢體、聲響裝置與光影遊戲的創作，突破一般對音樂演出既定印象，2013年首演製作即獲選第12屆台新藝術獎年度五大作品，曾受邀至國內外藝術節演出。《凱吉一歲》親子版將於5月14日至22日串聯歌劇院小劇場及戶外劇場演出，將空間打造成聲音遊樂場。

《凱吉一歲》創作源起自動見体核心藝術家林桂如與科技藝術家王仲堃，再編舞家董怡芬加入，三人一起玩出聲音多元可能性。

演出中「改噪鋼琴」將以經典裝置、嶄新模樣現身，拆解的鋼琴裝置棉線與機械拉動琴鍵、以物件敲擊與電腦程式控制等方式讓鋼琴發聲；「聲瓶蹺蹺板」藉由上下擺盪改變水位、產生高低音；「看見雨聲」雨棒讓人仔細觀察內部構造與聲音流動；戶外裝置「悄悄話」則展現生活各式聲響。