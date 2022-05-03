網紅團體「反骨男孩」成員蕾菈，今年2月與DJ湯宇登記結婚，再婚不到3個月的她，4月23日下午5點多，被時報周刊CTWANT記者直擊，與另一半及友人們，一同出現在新北大都會公園野餐日活動。擁有甜美臉蛋與火辣身材的她，以深V露背中空澎袖泳裝上衣，搭配白色長褲現身，完美體態一覽無遺，身邊女友人更是直接兩截式泳裝上陣，映入眼簾的畫面相當宜人，讓記者還以為來到了泳池畔。

蕾菈與友人拍照比辣，美好畫面盡收眼底。（圖／本刊攝影組）

幾乎全程忙著拍照的蕾菈不愧是百萬網紅，Pro級的她拍照時臉上的表情相當豐富，偶爾還俏皮地吐了舌，模樣非常可愛。而她的老公DJ湯宇，除了全程盡責的牽著狗兒子咪醬，善盡好爸爸的職責之外，也會幫著老婆檢查照片。

蕾菈的老公湯宇全程牽著狗兒子，相當盡責。（圖／本刊攝影組）

只是身兼MC與DJ的老公秋甚湯宇，當天似乎拍照技術差強人意，事後還被老婆po照比對，並在IG發文說：「我只想問阿湯（湯宇）拍照技術要多爛？？？」網友更是幽默回覆：「輕輕鬆鬆看出那張是阿湯拍的。」而拍完照後，一行人繼續忘情地聊天，只是近日本土疫情再度升溫，本刊在此還是要不厭其煩的貼心小叮嚀一下，雖然於是室內外拍攝個人、團體照時，可免戴口罩，其餘時間還是需要全程配戴著唷！

事後蕾菈PO出老公幫她拍的照片，畫面頗趣味，看來拍照技術有待訓練。（圖／截自蕾菈IG）

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