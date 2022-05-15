高雄在地職業籃球隊「高雄全家海神」及玉山銀行，跨界與高雄市政府警察局合作，由該隊本土球星胡瓏貿及外籍球星亞歷山大擔任本局反毒大使，共同呼籲青少年反毒品及犯罪預防宣導。

職籃高雄全家海神隊在T1聯盟例行賽獲得第1名的佳績，晉級聯盟元年季後賽，因先前與高市警局合作擔任反毒大使，多數粉絲反應良好，紛紛留言稱讚二人不僅人帥、球打的更好，於是海神隊有意邀請高市警局的粉絲們到場加油、觀賞球賽，繼續給予海派支持，共同來見證海神隊邁向冠軍之路。

反毒大使職籃海神球星勇闖季後賽 ，贈票邀請警局粉絲見證奪冠。(高雄市警察局提供)

反毒大使職籃海神球星勇闖季後賽 ，贈票邀請警局粉絲見證奪冠。(高雄市警察局提供)

本次將送給本局臉書、IG的粉絲朋友們5月25日(星期三) 19時高雄海神隊在高雄鳳山體育館的賽事門票(防疫期間，入場請落實個人防護措施，佩戴口罩、量體溫、酒精消毒，以保障觀賞球賽的安全，敬請配合。當天防疫規範依照政府規定實施)，於5月16日14時起至5月18日19時止，每天14至19時，至警察局(高雄市前金區中正四路260號)出示本局臉書貼文按讚及追蹤本局IG畫面，即可免費獲得2張門票，請粉絲們儘速來找我們，數量有限，以免向隅。(門票送完為止並於粉絲專頁公布已送完)