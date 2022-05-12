粉絲留言自己積極確診並傳染給全家「早染早享受」，還稱染上才知道Omicron的好，獲得焦糖讚賞「懂的人都懂」，引發網友砲轟。(圖／焦糖臉書)

台灣本土疫情狂燒，過去一周單日平均4萬例，台北市議員初選落選人、民進黨焦糖陳嘉行也確診，未料正在隔離的他，不僅贊同粉絲積極染疫傳給全家人的做法，甚至親回「懂的人就懂」，引發軒然大波，遭網友砲轟，還有綠營支持者也看不下去，要他別再說話了。

一名父親在焦糖臉書留言，表示自己積極去染疫，確診後又積極傳染給家人，用隔離期間達成全家確診成就，該父親表示，對大人來說就像打天然第四劑，對小孩來說則是天然的Omicron第一劑疫苗，10天後全家就都有超級抗體。

該父親更得意表示，「這麼好的天然疫苗」，認真鼓勵還沒染上的，快點想辦法讓自己染一染，「早染早享受」，自己5歲小孩40度燒一天就沒事了，出關後也不必神經兮兮，「染上才知道Omicron的好」。

焦糖隨後也在臉書大讚該則留言，並表示「是，只是我猜政府沒辦法講這麼白，這樣講會被操作，但懂的人都懂」。隨後也有部分粉絲附和「真得先得先好」。

但留言曝光後，不少網友砲轟焦糖簡直妖言惑眾，更有許多綠營支持者也看不下去，要求他閉嘴：「你這說法是認真的？」、「這種說法你真覺得沒問題嗎？太扯了」、「幸虧士林北投人逃腦清楚」、「挺綠挺到不知所云了」，不少PTT鄉民也酸：「他得的倒是是新冠肺炎還是新冠腦炎」、「難怪黨都不理他」、「他說出政府的心聲了」、「落選真的不意外」、「根本承認最大破口就是英粉自己」、「原來最希望台灣疫情狂燒的就是綠粉」、「那些因為疫情失去親人的不知道做何感想」。