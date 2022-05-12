焦糖粉絲得意稱「積極確診傳給全家人」、「早染早享受」引發爭議。(圖／焦糖臉書)

民進黨網紅焦糖陳嘉行確診隔離中，卻因言論引發爭議。日前有粉絲在焦糖粉專留言，稱自己積極染疫，並積極傳給全家人，獲得天然Omicron抗體，更稱早染早享受，讓焦糖大讚親回懂的人都懂，「只是政府不能講這麼白，會被操作」，引發爭議，對此陳時中也做出回應。

一名父親在焦糖臉書留言，表示自己積極去染疫，確診後又積極傳染給家人，用隔離期間達成全家確診成就，該父親表示，對大人來說就像打天然第四劑，對小孩來說則是天然的Omicron第一劑疫苗，10天後全家就都有超級抗體。

該父親更得意洋洋：「這麼好的天然疫苗」，認真鼓勵還沒染上的，快點想辦法讓自己染一染，「早染早享受」，自己5歲小孩40度燒一天就沒事了，出關後也不必神經兮兮，「染上才知道Omicron的好」。焦糖則讚同並回「只是我猜政府沒辦法講這麼白，這樣講會被操作，但懂的人都懂」。

陳時中今天在疫情記者會上被問到此事時，表示這是對個人而言的看法，現在常說疫情輕症化，就是請大家小心，不用太緊張，戒慎不恐懼，盡量不要得，得了也別太緊張，把身體顧好，但整體而言當然不希望突然多太多確診者，造成醫療量能壓力太大。