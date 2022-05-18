42歲日籍女星麻衣（佐藤麻衣）在8年前嫁給台塑集團創辦人王永慶長孫王泉仁，隔年生下寶貝兒子「小王子」，2017年爆出婚變傳聞後，獨自帶著兒子回日本定居，過著偽單親媽生活；最近麻衣分享和小王子開始培養親子閱讀，曬出7歲兒的背影照，決定和他從現在起共同面對未來環境問題。

麻衣在嫁入豪門後，淡出螢光幕，儘管2017年傳出豪門婚生變，最終更自己帶著小王子回日本生活，把重心都放在孩子身上，鮮少曝光母子在日生活；直到今年麻衣突然一改低調作風，積極更新推特還創辦IG帳號，分享7歲的小王子上小學和母子的日常生活等。

最近麻衣分享和小王子開始培養親子閱讀，曬出7歲兒的背影照，決定和他從現在起共同面對未來環境問題。(圖/ 摘自麻衣IG)

今（18日）麻衣在IG曬出7歲小王子的背影照，還有推薦一本親子閱讀的好書，表示這是她和小王子去年一起讀到的書，「為了我們的地球一起思考」，還提到正帶著小王子共同思考，將來要如何面對地球環境問題，還不忘寫下「行動」。

麻衣目前不僅得負擔兒子生活費、教育費，還得打離婚官司，因此有傳聞她將重返演藝圈，最快上半年會復出，更在3月創辦IG，還在個人資訊寫著，「A new beginning，still a secret…(嶄新的開始，但還是秘密)」，被認定是為了復出暖身，令粉絲相當期待。