中國科學院日前因不堪負荷高額續訂費用，選擇與大陸最大學術期刊資料庫「中國知網」（CNKI）終止合作，引來大陸官方介入調查，大陸國家市場監管總局表示，將依法對知網涉嫌壟斷行為立案調查。有大陸學者表示，這次反壟斷立案，為曠日持久的知網問題的解決，提供了歷史性的契機。

被立案調查後，知網回應稱，將以此次調查為契機，深刻自省，全面自查，徹底整改，依法合規經營，創新發展模式，承擔起中國知識基礎設施的社會責任。

5月17日下午，在中國互聯網協會、中國文字著作權協會主辦的專家研討會上，10多位大陸專家學者以「知網案解析與全面治理之道」為主題進行了研討。

浙江大學求是特聘教授方興東認為，「知網事件」是數字時代知識生產與共享的大陸困境的生動案例。知網事件具有復雜性，解決知網問題，需要全新的思維、制度創新和治理機制。這次反壟斷立案為曠日持久的知網問題的解決，提供了歷史性的契機。

中國文字著作權協會總幹事張洪波表示，「知網模式」涉及著作權侵權、行業壟斷和知識資源合法有序傳播的問題，需要多部門出手進行共治。文著協正在針對會員和其他權利人的投訴，進行調查取證，進行多點起訴，並向有關部門投訴，依法追究知網的民事、行政甚至刑事責任。

張洪波認為，行業協會要正視知網問題。近半年時間裡，在趙德馨教授起訴知網之後，陸續有很多知識分子和作家站出來起訴知網。知網是很多行業協會的會員、理事單位，甚至是常務理事、副理事長單位。這些行業協會是否也要正視知網長期存在的侵權和涉嫌壟斷問題？面對知網存在的廣受社會詬病的問題，行業協會是不是應當及時進行行業治理？

中國社會科學院法學研究所研究員李順德提出，討論知網不能僅僅停留在它涉嫌壟斷的問題上，也應該從知識產權法的角度特別是版權保護的角度，把知網存在的問題系統梳理一下。為什麼在知網的服務模式下，大家的知識產權受到嚴重侵害，卻不能及時、有力地解決，原因何在？知網服務模式帶來的問題已經是「冰凍三尺非一日之寒」了，如果是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，問題不能從根本上解決，要從社會根源、歷史根源、法律根源等幾個方面認真梳理，找到知網最本質的問題所在，徹底革新。

在對策建議部分，由於知網目前屬於A股上市公司同方股份的子公司，因此有學者認為依法將知網從上市公司業務中有序剝離，還有學者認為需要大力支持知網的競爭對手發展起來。

武漢大學競爭法與競爭政策研究中心主任孫晉教授表示，知網目前已被立案調查，知網已經表態「全力支持，積極配合」，如果它真的能說到做到，反壟斷執法機關有可能就會終止調查，這也是大家皆大歡喜的結局。同時，要大力支持知網的競爭對手發展起來，將市場競爭機制確立起來，讓市場競爭從內到外推動知網良性發展。

中國消費者協會律師團成員胡鋼建議，網信、公安、市場監管、國資、證券、科技、教育等多部門聯動，協同治理，全面排查知網法律風險，專項整治；依法將知網從上市公司業務中有序剝離，防範過度資本逐利思想對知識集成者的惡性侵蝕。

方興東認為，知網越來越重要，學術工作已經離不開知網。知網不能延續資本驅動的發展機制，應該從上市公司拆分出來。希望知網在知識共享中有所作為，成為一個全球學術共同體互聯互通的平台。