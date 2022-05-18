接力父輩產業的「台二代」陳勝裕日前向記者分享企業發展機遇時表示，企業安心發展，離不開好的環境。

位於福建省漳州市龍文區藍田開發區的漳州國峰精機有限公司是台灣桃園本廠以外的第一家旗艦分廠，專業生產針織大圓機。陳勝裕是該企業的總經理、龍文區台商投資企業聯誼會會長。

從廈門到漳州接力父輩產業

「公司在龍文區耕耘20多年來，業績逐年上升。」據陳勝裕介紹，由於父親年齡增長，前些年他從廈門來到漳州幫父親打理企業，並把太太和小孩也帶來漳州。

作為針織大圓機產品生產的代表性企業之一，國峰精機不論在產品品質，還是市場經營方面都表現得非常出色。陳勝裕透露，公司在與世界各地不同領域客戶長久互動合作中，結實建立了獨有的工藝技術和開發能力。

陳勝裕稱，國峰精機的客戶有很大一批是從建廠開始就購買國峰精機設備的，至今，有些客戶已經從最初那個擁有十幾台設備的小企業，逐步發展成了規模化上市公司，且這些企業同國峰精機的合作黏性越來越高。

「借助這樣的良好合作模式，企業的產品技術和服務越來越好，除了客戶提出的需求，國峰精機還會主動對設備進行研發升級改造，幫助客戶更好地應對市場變化。」陳勝裕表示，未來企業的產品精密度將更高、更智能化。

今年5月7日，廈門銀行漳州分行擬向龍文區台商投資企業聯誼會會員單位提供意向性綜合授信額度支持10億元人民幣，全力支持台商台胞經營、創業，助力台企發展壯大。

5月7日，龍文區台商投資企業聯誼會會長陳勝裕（前左）與廈門銀行漳州分行簽訂戰略合作。（作者提供）

陳勝裕表示，此次授信額度支持標誌著雙方合作層次的全面提升和深化，也是聯誼會致力於「為會員服務」，探索新型商會服務模式，為在龍文台商發展提供融資需求實質服務的具體舉措。

大陸全力優化營商環境

「這裡是發展熱土，也是溫馨家園。」陳勝裕如是稱讚大陸營商環境。

近年來，龍文區積極開拓工作領域，創新工作方式，探索海峽兩岸融合發展新路，推動工作實現新發展，千方百計解決台商台胞台企的「急難愁盼」問題，全力優化營商環境，探索海峽兩岸融合發展新路。

「生活舒心，投資才能安心。」在陳勝裕看來，當地政府幫助台商台胞解決生活中遇到的煩瑣事，為其創造便捷的生活環境，是為台商台胞辦實事過程中的一道「必答題」。

陳勝裕稱，讓他感到暖心的是大陸一旦出台政策，當地相關部門負責人與企業緊密聯繫和交流，都會來指導企業該如何辦理相關手續。

為進一步落實落細惠台政策，向台胞台企提供更加高效、便捷、規範的服務，龍文區行政服務中心還設立「台胞台企綜合服務窗口」，統一受理台胞台企審批事項，打造台胞台企登陸的第一家園，提升台胞台企的幸福感和獲得感。

在疫情防控期間，龍文區開通防控服務專線，溝通詢問集中觀察點和居家觀察的台胞生活情況，及時解決台胞的問題和困難，到集中隔離觀察點發放慰問卡、慰問禮品，向台胞開展人文關懷，增強他們抗擊疫情的信心，並開通便捷通道，全力幫助自願申請、符合接種條件的台灣同胞免費接種疫苗。

「打疫苗是我印象比較深刻的，政府相關部門專門給台胞開了一條綠色通道，讓我們都能及時打上疫苗。」這舉措化解了陳勝裕心中一個結。

2020年10月，龍文區檢察院也在陳勝裕企業成立涉台檢察工作室，台商企業與個人有任何問題需要幫助，都會幫忙協調處理。陳勝裕表示，這一舉措把服務平台延伸到台企台商身邊，為台商台企發展營造良好法治環境。

積極參與兩岸交流聯誼活動

漳州是台胞主要祖籍地、台商投資密集區。今年以來，龍文區有關政府部門已多次舉辦兩岸交流聯誼活動，拉近兩岸同胞心靈距離，促進兩岸融合發展。

2月11日，「同根同源兩岸情、龍文台胞鬧元宵」2022年龍文台胞元宵話團圓交流聯誼活動在龍文區舉行。留在龍文過年的20多位台商、台胞歡聚一堂，提前感受元宵佳節的喜慶氛圍。

當天是農曆正月十一，恰逢漳州「吃福」習俗，就是要準備一桌和年夜飯同樣豐盛的飯菜，這天吃得越好寓意今年越有福氣。台胞們首先來到漳州古城逛文廟、參觀「科舉制度在台灣——台灣進士專題展」。

陳勝裕也參加了此次活動，今年已是他第三年在大陸過年，兩岸一樣的鄉音鄉情，讓他倍感親切。

5月8日是母親節，龍文區開展「姻緣牽兩岸·情暖母親節」暨關愛兩岸婚姻家庭交流聯誼活動，15戶兩岸婚姻家庭歡聚一堂，共同慶祝母親節的到來。

活動主辦方組織以家庭為單位觀看老少皆宜的動畫喜劇電影、組織子女為母親獻花、台胞台屬自由交流等活動，讓參與活動的每個母親度過一個歡樂祥和的節日。

陳勝裕帶著陸配以及孩子參加了活動。陳勝裕坦言，龍文區一直很關心台胞台屬，經常組織集體活動，既讓他們生活在大陸不會感到寂寞，又能與大陸的朋友打成一片。（張金川/福建）

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