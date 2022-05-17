出動防疫戰略預備隊！ 柯文哲：有需要台大醫院會增加量能

台大醫學院體育館篩檢站啟用，每天篩檢量僅400人，外界認為台大應該要付出更多，台北市長柯文哲17日表示，台大醫院是防疫戰略預備部隊，有需要就會再增加，還在觀察全台洪峰是否出現或何時出現，由於這幾天新增確診個案數量曲線平緩，不知道是PCR量能限制住了黑數很多，還是真的沒再增加，但住院人數在200人上下沒再特別增加，市府沒有打算改變太多防疫措施，持續密切觀察。

柯文哲今午前往台大篩檢站視察，他指出，今天是試營運，還沒正式上線，台大醫院還是全台最大醫院，打仗最重要的是戰略預備部隊，北市防疫急門診每天的量已經到1萬2000人次，到底最後要擴充多少還不確定，每天在看報表，研究每日確診人數在雙北已經平緩，監看北市空床還有700多床，全北市防疫專責病房有2400床，有4家醫學中心開到3成，還有700床，前天進來170人、出院140幾人，大約正增加24床。

他表示，北市醫療資源目前是夠的，從2200床增加到2400床，空床數有超過700床，到目前為止住院人數沒有突然爆增，維持在200人上下，市府沒有打算改變太多防疫措施，只要醫療量能可以撐住就保持密切監視，台大醫院防疫急門診沒必要一下子投入很多人，有需要台大會迅速擴充，當成北市醫療防線後備部隊。

柯文哲強調，台大1天篩檢400人，有需要再增加，沒需要弄那麼多幹麻，觀察洪峰何時會到，還沒有到就沒必要投入那麼多人在等，觀看北市需要量再調整。

對於協調台大是衛福部醫福會執行長王必勝，還是北市府，柯文哲說，台大擴增是無限量的，打仗的戰略預備部隊要留著，第一線開始展開後，到底情況變化怎樣最後再投入預備部隊，不會叫不動台大，院長都在這裡，怎麼會叫不動台大，「我自己就是台大教授」，不要挑撥離間。

台大醫院院長吳明賢說，站在這裡就是最好的明證，先前開設快篩陽急門診時，副院長和北市副市長黃珊珊有密切聯繫，誠如市長所稱，柯文哲本來就是台大教授，不可能和台大有溝通問題，請大家放心，台大醫院是醫療最後一道防線，防疫視同作戰，當然要有作戰計畫與規畫，台大醫院會配合市府做好，特別是對市民的醫療照顧，請大家放心。

柯文哲強調，打仗有戰略、戰術、戰鬥，戰術層面一定要保留最強的戰略預備部隊，到現在為止，到底全台洪峰會不會出現或何時出現，還在觀察，這幾天已經平掉，不知道是PCR量能限制住了黑數很多，還是真的沒再增加，看這幾天住院人數在200人上下沒再特別增加，疫情只能依照科學預測，沒辦法百分之百，算命也沒那麼準，疫情還在變化當中，估計這周會出現洪峰，但還在觀察。