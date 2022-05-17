台北市長柯文哲預期疫情洪峰將至，北市第12期疫苗預約系統，17日上午9時開放，半小時有1萬172人預約，其中BNT疫苗最熱門，有7260人。

副市長蔡炳坤今指出，北市疫苗預約系統第11期今天上午9時起開放預約，提供莫德納疫苗6萬2751劑，其中包括6525劑給6至11歲兒童接種、BNT疫苗1萬611劑、高端疫苗2890劑，共計7萬6252劑總預約量。

他表示，由政府所採購的首批成人BNT疫苗185.7萬劑，在千呼萬喚中總算於9日進來，北市率先納入疫苗預約系統，提供12歲以上預約第1、2劑及18歲以上追加劑，與莫德納疫苗不同的是「全劑」接種，至於12至17歲青少年追加劑接種，將另行規畫安排。

蔡炳坤說，此次預約接種日期為23日至29日，預約時間至18日下午5時止，請把握時間預約，預約網站（https：／／booking.health.gov.tw／）。