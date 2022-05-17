呂啟俊說安檢所相關接觸者雖快篩陰性，仍先請其自我健康監測7天，若近日有與安檢所人員接觸過的鄉親朋友們，請隨時提高警覺。(呂啟俊提供)

位在澎湖最南端的七美漁港安檢所，17日傳出有4名海巡隊員確診，感染源初步研判是官兵休假回台灣與馬公本島染疫，收假回七美在隊部群聚感染，所幸其餘隊員PCR檢測皆為陰性。鄉長呂啓俊表示，上午10時海八派出P-10071警艇，將確診的3人載回馬公本島，另一名女性官兵是七美人，因此留在當地居家隔離。

呂啟俊說明，最早是海巡署的安檢所一名人員，因身體感到不適自行做快篩檢驗，結果呈現陽性，隨後其密切接觸同仁亦立即進行快篩，最後共計4名人員出現陽性反應，這4名安檢人員即前往七美衛生所進行PCR篩檢後，由衛生所火速將檢體送往衛福部立澎湖醫院，經醫院檢驗結果確定4名安檢人員確診。

海巡警艇上午安排船隻，載送其中3人回澎湖本島營區隔離，另一人因是七美人，因此留在家中做居家照護。安檢所相關接觸者雖快篩陰性，仍先請其自我健康監測7天，若近日有與安檢所人員接觸過的鄉親朋友們，請隨時提高警覺，如有發現呼吸道相關症狀，請先至本鄉衛生所看診，再依衛生所相關規定進行後續處置。

鄉長呂啓俊呼籲鄉民朋友，該疫情發生在安檢所，七美鄉親無須過度恐慌，應依暴露風險高低，來進行自我健康監測或自主應變，落實防疫規定，隨時戴口罩、做好清潔消毒動作，即可有效預防新冠病毒。