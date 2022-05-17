台電與花蓮門諾醫院辦理「希望種子計畫」迄今已邁入第18年，提供低中收入戶及原住民的在地學子們暑期工讀機會，分擔家中經濟，提前規畫職涯發展。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

台電與花蓮門諾醫院辦理「希望種子計畫」迄今已邁入第18年，提供低中收入戶及原住民的在地學子們暑期工讀機會，今年開放20個名額，有意者即起至31日可報名。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

台電與花蓮門諾醫院辦理「希望種子計畫」迄今已邁入第18年，提供低中收入戶及原住民的在地學子們暑期工讀機會，分擔家中經濟，提前規畫職涯發展，今年該計畫期程訂在7月7日至8月12日，且提供20個名額，即起至本月31日止，均可報名。

門諾醫院指出，與台電合作的「希望種子計畫」的主要目的是希望提供花蓮在地學子優質的工讀環境，除分擔家庭經濟，並從中培養好品格及正面價值觀，透過社會服務方式，體驗公益及了解社會弱勢者的需要，也期盼藉實務工作的參與和學習，增加學子對職業性向的試探，提早規畫職涯發展。

門諾醫院表示，「希望種子計畫」今年度預計招收20名花蓮在地大專生，以低收、中低收入戶、原住民優先錄取。工讀期間自7月7日至8月12日，工作期間為周一至周五，每天8小時，共216小時，工讀薪資以時薪168元計算，依規定投保勞保及提撥勞工退休金。工讀內容會將依照門諾機構需要及工讀學生所學背景（科系、年級），安排最適當的工作項目，工作地點以門諾醫院美崙總院、壽豐分院、壽豐護理之家及門諾社福基金會為主。

報名時間即起至5月31日止（以郵戳為憑），符合資格且有意參與工讀計畫者，可至門諾醫院官網下載相關報名資料，於網頁填妥資料後，備妥相關文件證明，郵寄送至門諾醫院人力資源部，註明報名希望種子計畫，審查結果將在下月8日上午11時公告於醫院官網並以簡訊通知申請人，有相關問題可電洽（03）8241594。

門諾醫療財團法人表示，門諾與台電「希望種子計畫」自2005年開辦迄今，除去年因疫情三級警戒宣布停辦，今年將持續辦理，為確保學生工讀時期安全，將不安排進入第一線高風險的工作場域。另，工讀期間，學生相關防疫措施以機構防疫小組訂定規範辦理，學生將比照「實習生」身分進入醫院，依採檢規則進行篩檢，其抗原快篩試劑均由醫院提供。