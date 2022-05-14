天氣逐漸轉熱，不少民眾開始關注電費，一名網友分享自己收到0元的電費帳單，起初以為自己看錯了，後來才發現原來這是節電獎勵帶來的福利。由於前房客的用電量高達1075度，今年同期他只用了252度電，大幅減少了735度，因此電費直接被獎勵金抵免掉，引起網友熱議。

一名男網友在臉書社團《存錢人生》分享，他日前在好奇心的驅使下，登陸了台電的「節電獎勵」，結果收到最新一期電費帳單的時候，上面的應繳金額竟然是0元，第一時間他還以為自己看錯了，後來才發現原來是節電獎勵帶來的福利。

男網友說，前房客去年同期的用電量很高，而今年他搬進來以後，同期節電量對比以前少了許多，因此才會獲得節電獎勵，所以這次才會收到0元帳單。

從畫面中可見，本期同郵遞區號同種類的平均用電是594度，前房客去年同期用了1075度電，而原PO只用了252度電，減少了735度的用電量，原本的流動電費是416元，節電獎勵直接全部扣掉了，另外還有申請電子帳單減免10元的金額。

貼文引起網友討論，不少人大呼長知識了，「我真的不知道有這個獎勵欸，現在還來得及申請，真的謝了」。另也有許多網友看到原PO超低的用電度數驚呼，「252度是沒電器吧」、「我以為我的700多度電已經很厲害，請你收下我的膝蓋」。

而台電的節電獎勵制度是與去年同期相比，每節省1度電，就能獲得0.6元的獎勵金，如果每期獎勵金低於84元者，也會依84元計算，獎勵金在當期電費中扣除，每期獎勵金以用戶當期電費為上限。以原PO的例子來計算，減少735度電乘以0.6元就等於441元，而本來的電費就只有416元，因此直接全數扣除。