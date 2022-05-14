2021年澎湖醫療後送總次數96次，凌天執行71次，空勤總隊執行25次，凌天航空整體執行率不到8成。（楊曜提供）

澎湖縣政府14日表示，澎湖已啟動「輕重症分流照護」機制，目前沒有中、重症患者收治，輕症送往警光會館或採居家照護，有效降載醫院負擔，醫護人力正常運作，並無外傳人力吃緊情況發生。澎縣府同時公布5月後送人數，三總澎湖分院有4件、部澎有1件，合計5例至台灣本島就醫，後送人數並無因疫情而增加。

離島醫療後送直昇機計畫是由衛生福利部統籌辦理，2016年7月起經10次工作小組會議後，終於在2017年7月28日決標，由凌天航空與飛特立航空得標，其中金門縣採取定翼機，澎湖、連江選擇採用比較機動的直昇機。該標案一次簽約4年，倘若無重大缺失採「433」續約，合約長達10年時間，不過凌天航空實際進駐後，卻因前3年的出勤率不高屢遭批評。

立委楊曜在今年2月22日在臉書發文，沉痛陳述【誰願意主動檢討自己努力5年才催生的直升機駐地制度？】，他並公布澎湖縣2019年共有99次後送任務，凌天執行78次，空勤總隊執行21次，2020年同樣為99次，凌天執行84次，空勤總隊執行15次，2021年總次數96次，凌天執行71次，空勤總隊執行25次，凌天航空整體執行率不到8成。

楊曜說明，他事實上沒有很反對與凌天航空續約，只是要求澎湖縣政府能按合約執行相關程序，不能無故找藉口不飛。畢竟澎湖資源有限，在地醫療提升才是重點，減少後送才是大家應該努力的目標。

澎湖縣政府表示，病患後送台灣均依病情輕重判斷，按程序向衛福部空中轉診審核中心提出，經審核通過始可執行。目前雖有部分醫護人員確診，院方皆依規定要求確診人員進行居家照護，並適時調配人力，維持門診、急診、加護病房、手術室人力正常運作。